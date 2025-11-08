Inquilini non pagano le bollette da 10 anni, 400 famiglie al freddo a Mirafiori

Una parte degli inquilini non paga le bollette da oltre dieci anni, circa 400 famiglie al freddo a Mirafiori sud. Risveglio amaro questa mattina per i residenti del complesso residenziale tra via Ugolini, via Togliatti e via Cesare Pavese, a cui Iren ha temporaneamente sospeso il riscaldamento.

Il motivo? Come spiegato in una lettera dell'amministratore di condominio l'azienda ha interrotto il servizio a causa dell'elevata morosità, che non si riferisce al " Comprensorio ma singole unità abitative ". Anni fa i residenti di questo complesso di Torino sud hanno optato per la bollettazione ripartita, ovvero per l'invio delle bollette alle singole utenze.

Questo non consente all'amministratore di avere una gestione diretta dei pagamenti. Iren quindi da tempo sta sollecitando il pagamento delle bollette attualmente inevase, risalenti addirittura al 2014: condomini che in diversi casi sono morti, pignorati e ormai non più residenti. Molti proprietari poi non hanno comunicato i dati dei nuovi inquilini, gravando sul Comprensorio.

Anche l'amministratore ha mandato diverse raccomandate di sollecito di pagamento del debito, senza aver risposta. Da qui la decisione della multiutility di sospendere temporaneamente il riscaldamento. Se questa mattina i termosifoni erano freddi, con lamentele ovviamente degli inquilini che hanno pagato e hanno i brividi, nelle prossimo ore torneranno caldi.