Cercano di rubare dai fuochi d'artificio da un negozio: in manette coppia di marocchini

Natale di lavoro a Torino per i Carabinieri. Nel primo pomeriggio del 25 dicembre i militari hanno arrestato ad Aurora due marocchini di 19 e 21 anni per il reato di rapina impropria in concorso. La coppia in via Cecchi ha portato via dagli scaffali di un negozio diversi fuochi d'artificio pirotecnici.

I due, per agevolarsi la fuga, hanno dato il via ad una violenta rissa con il proprietario del negozio. Il commerciante, ormai sopraffatto, è stato salvato dall’arrivo dei Carabinieri che hanno bloccato ed arrestato i due presunti rapinatori. Gli stranieri sono stati portati nel carcere di Torino.

Lite in strada

Sempre a Natale i Carabinieri hanno arrestato alle Vallette un 24enne del Senegal per resistenza a pubblico ufficiale. L'uomo, dopo avere avuto una lite con un utente della strada, all’arrivo dei Carabinieri ha opposto una forte resistenza al controllo.

L'extracomunitario è scappato a piedi lungo via Verolengo e dopo un breve inseguimento, rannicchiato tra le auto in sosta, è stato individuato ed arrestato. Lo straniero si trova ai domiciliarii.