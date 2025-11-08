 / Cronaca

Polizia chiude discoteca di Torino: ad Halloween ospitava il doppio dei ragazzi consentiti

La Questura ha deciso lo stop all'attività per otto giorni, a partire dal 6 novembre

La Polizia di Stato chiude per 8 giorni una discoteca nel centro di Torino, perché la notte di Halloween ospitava pubblico pari al doppio della capienza consentita. La  Questura ha sospeso la licenza del locale di intrattenimento notturno, dopo i controlli effettuati il 31 ottobre.

Doppio del pubblico

Ad attirare l'attenzione degli agenti la quantità impressionante di giovani presente all’interno del locale. Da un rapido conteggio è emerso che i ragazzi e le ragazze erano due volte tanto i termini consentiti. 

Nel corso del controllo sono state, altresì, fatte multe per il mancato rispetto del  divieto di fumo e per la non corretta esposizione delle tabelle alcolemiche. Inoltre mancava uno dei dipendenti formati per affrontare episodi di rischio. Da qui la decisione della Questura di chiudere la discoteca per otto giorni, a partire dal 6 novembre.

 

