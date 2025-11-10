Si sente male davanti al Fan Village: trasportato alle Molinette in codice rosso, subito dopo il decesso

Un uomo di 70 anni che si trovava davanti al Fan village in piazza d'Armi ha accusato un malore ed è andato in arresto cardiaco.

In codice rosso alle Molinette

È prontamente intervenuto il personale dell'assistenza sanitaria presente all'evento con il medico che ha iniziato le manovre rianimatorie sul posto. Successivamente l'uomo è stato portato all'ospedale Molinette in codice rosso.

L'intervento è stato coordinato dalla centrale operativa del 118. Presente sul posto un rappresentante del 118 di Azienda Zero.

AGGIORNAMENTO Purtroppo, poco dopo il suo arrivo in ospedale, il 70enne è deceduto.

Un altro malore alle Atp

Un altro caso ha coinvolto questa mattina un uomo di 78 anni che ha accusato un malore sugli spalti ed è andato in arresto cardiaco. L’intervento tempestivo del personale sanitario presente all’evento, con il medico che ha avviato subito le manovre rianimatorie, ha permesso di stabilizzarlo prima del trasporto in codice rosso all’ospedale Molinette. L’operazione è stata coordinata dalla centrale operativa del 118, con la presenza sul posto di un rappresentante di Azienda Zero.