Droga all'interno del Lorusso-Cotugno scoperta dalla polizia penitenziaria

Nella mattinata di oggi, intorno alle 10:45, durante un controllo ordinario nella Settima Sezione del Padiglione B della Casa Circondariale di Torino, il personale di Polizia Penitenziaria ha rinvenuto quattro involucri termosaldati contenenti oltre 40 grammi di hashish. A renderlo noto è il SAPPE, Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria.



Il segretario generale del Sappe Donato Capece richiama "L’attenzione dei vertici regionali e nazionali dell’amministrazione penitenziaria affinché si adottino con urgenza soluzioni di efficace contrasto all’introduzione di droga, anche un potenziamento delle attività di formazione ed aggiornamento del personale di Polizia, nonché schermare le carceri all’uso dei telefoni cellulari”.