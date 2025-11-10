 / Cronaca

Cronaca | 10 novembre 2025, 17:47

Incidente in cantiere a Bobbo Pellice: giovane trasportato all’ospedale con elisoccorso

È accaduto questa mattina verso la frazione di Villanova

L’elisoccorso intervenuto a Bobbio Pellice

È caduto da una scala mentre stava lavorando al cantiere per una nuova centralina idroelettrica a Bobbio Pellice ed è stato recuperato dall’elisoccorso. È accaduto questa mattina – lunedì 10 novembre – verso la frazione Villanova.

Sul posto è intervenuta la Croce verde di Bricherasio ma il giovane, che perso conoscenza dopo la caduta, è stato portato in ospedale in elicottero per accelerare le operazioni. Addosso portava tutti i dispositivi di protezione individuali necessari e sembra che prima di salire sul mezzo di soccorso abbia ripreso conoscenza.

Per raggiungere il luogo dell’infortunio, e recuperare il ragazzo, i membri dell’equipaggio si sono calati con il verricello.

Elisa Rollino

