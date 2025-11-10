Trasporti, G. Sala: "Mobilità sostenibile a Milano non capriccio, ma scelta politica che rivendico"

(Adnkronos) - “La politica è chiamata a fare delle scelte e io rivendico quelle fatte per la mobilità sostenibile a Milano”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, intervenendo agli Stati Generali dei Trasporti, in corso a Milano. “Qualcuno -dice Sala- può anche ridicolizzare i nostri sforzi, ma otterrà il risultato che noi continueremo su questa strada, con più determinazione e buonsenso”.

E aggiunge: “Tra un anno e mezzo ci saranno le elezioni a Milano; se qualcun altro vincerà e vorrà cancellare tutto il percorso fatto sarà libero di farlo, ma i nostri sforzi sulla mobilità sostenibile non sono stati e non sono un capriccio”. Piuttosto, avverte, “quello che dobbiamo continuare a fare è ragionare sulle cose, affrontare le questioni”.

“Quando Attilio Fontana (il presidente della Regione Lombardia, ndr) parla delle problematiche europee sull'auto io lo seguo e ci ragiono perché è evidente che bisogna trovare una sintesi; ideologicamente non si va da nessuna parte. Ma dobbiamo avere in testa che siamo tutti sufficientemente deboli, politicamente e anche in funzione della disponibilità dei fondi, e o facciamo le cose assieme oppure facciamo un errore clamoroso”.