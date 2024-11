Non solo Sinner: Bolelli e Vavassori tingono di azzurro anche il torneo di doppio alle Atp Finals

Non c'è solo Sinner ad entusiasmare il pubblico dell'Inalpi Arena. Se il numero 1 del mondo ha debuttato domenica sera battendo in due set l'australiano Alex de Minaur, nel torneo di doppio non poteva esserci esordio migliore per la coppia azzurra composta da Andrea Vavassori e Simone Bolelli.

Tifo da stadio per i due azzurri

Opposti all'esperto tandem Bopanna-Ebden, i due italiani hanno vinto e convinto, scatenando un tifo da stadio. Il successo per 6-2 6-3 si proietta al comando del loro gruppo, insieme alla coppia tedesca Krawietz-Puetz, che in mattinata si era imposta per 6-3 6-4 sul tandem Arevalo-Pavic.

Mercoledì contro Krawietz-Puetz

Mercoledì i due doppi usciti vincenti dalla giornata inaugurale si troveranno di fronte e un nuovo successo potrebbe regalare ai due azzurri la certezza del passaggio in semifinale. Per il pinerolese Vavassori, che gioca a pochi chilometri da casa, sarebbe una soddisfazione doppia.