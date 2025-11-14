 / Attualità

Al via le iscrizioni ai corsi di sci patrocinati dal Comune di Grugliasco

C'è tempo fino al 18 dicembre

Sono aperte dal 13 novembre al 18 dicembre le iscrizioni ai corsi di sci per bambini e adulti di Grugliasco organizzati da Sports Action Team. 

Tutti i giovedì dalle 21 alle 22 ci si potrà iscrivere e si terranno gli incontri informativi presso la sala mensa della scuola La Salle in via Perotti 94. I corsi si terranno al Sestriere da sabato 17 gennaio a sabato 28 febbraio dalle 14 alle 16 per 6 sabati, escluso il 14 febbraio.

I corsi sono di gruppo, formati al massimo da 5 o 6 partecipanti. In totale le ore di lezione saranno 15. È previsto un servizio facoltativo di pullman da Grugliasco con partenza alle 10,30 e arrivo al Sestriere alle 12. Servizio di noleggio convenzionato in loco e skipass a prezzi scontatissimi. 

Per informazioni e iscrizioni : Maurizio – WhatsApp 335 6635949; info@sportsactionteam.it.

