Al via le iscrizioni ai corsi di sci patrocinati dal Comune di Grugliasco

Sono aperte dal 13 novembre al 18 dicembre le iscrizioni ai corsi di sci per bambini e adulti di Grugliasco organizzati da Sports Action Team.

Tutti i giovedì dalle 21 alle 22 ci si potrà iscrivere e si terranno gli incontri informativi presso la sala mensa della scuola La Salle in via Perotti 94. I corsi si terranno al Sestriere da sabato 17 gennaio a sabato 28 febbraio dalle 14 alle 16 per 6 sabati, escluso il 14 febbraio.

I corsi sono di gruppo, formati al massimo da 5 o 6 partecipanti. In totale le ore di lezione saranno 15. È previsto un servizio facoltativo di pullman da Grugliasco con partenza alle 10,30 e arrivo al Sestriere alle 12. Servizio di noleggio convenzionato in loco e skipass a prezzi scontatissimi.

Per informazioni e iscrizioni : Maurizio – WhatsApp 335 6635949; info@sportsactionteam.it.