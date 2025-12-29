Skatepark di piazza Zara chiuso da 8 mesi, c’è anche l’interesse di un ex Juve...

È chiuso e transennato da circa otto mesi, ma continua a essere utilizzato in modo improprio nonostante le condizioni di degrado e pericolosità. Per il futuro dello skatepark di piazza Zara, l’unico presente sul territorio della Circoscrizione 8, l’amministrazione locale punta ora su una manifestazione di interesse per la ricerca di sponsorizzazioni tecniche finalizzate alla riqualificazione dell’area. E secondo quanto trapelato in Commissione, anche un ex giocatore della Juventus (over 40) avrebbe puntato il polo sportivo del Pilonetto

Uno spazio da far rinascere

L’iniziativa nasce dalla consapevolezza che servono risorse ingenti per restituire lo spazio ai giovani in sicurezza. I coordinatori all’Ambiente e allo Sport, Giovanna Garrone e Michele Guggino, hanno evidenziato come l’area versi in uno stato critico, pur restando un punto di riferimento per ragazzi e giovani in una zona della città dove gli spazi di aggregazione sono pochi. Attualmente l’unico spazio fruibile è l’area giochi adiacente allo skatepark stesso.

Rischio smantellamento

A sottolineare l’importanza dell’intervento è anche il presidente della Circoscrizione 8, Massimiliano Miano, che ha ricordato come l’area sia nata come pista da pattinaggio per poi essere riconvertita in piastra per lo skate. Una struttura molto frequentata, ma per la quale non sono previste risorse nemmeno nel prossimo bilancio triennale. “Il rischio concreto - ha spiegato Miano -, è che lo skatepark venga smantellato e riconvertito a un uso diverso”. Secondo le stime, nemmeno 400mila euro sarebbero sufficienti per una riqualificazione completa.

Privati e cuori bianconeri

Proprio per questo si guarda con interesse al coinvolgimento di soggetti esterni: nelle ultime settimane si sarebbero già fatti avanti alcuni potenziali sponsor, tra cui anche un ex calciatore della Juventus. È già pronta una bozza di avviso pubblico, aperta sia a soggetti pubblici sia privati, che verrà pubblicata nelle prossime settimane, appoggiandosi a un bando comunale sul verde pubblico.

L’area giochi, il canestro da basket e lo spazio per il ping-pong non rientrano nell’intervento, essendo stati riqualificati di recente. Il coordinatore al Bilancio Riccardo Tassone ha inoltre auspicato, in prospettiva, un coinvolgimento anche del calcetto nel futuro assetto dell’area.

L’obiettivo dichiarato è evitare l’abbattimento della struttura e rilanciare uno spazio che resta centrale per il Pilonetto.