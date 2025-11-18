 / Ultim'ora

Ultim'ora | 18 novembre 2025, 12:36

La ruota della fortuna, Riccardo vince oltre 410 mila euro

La ruota della fortuna, Riccardo vince oltre 410 mila euro

(Adnkronos) - Con la vittoria da 200 mila euro, Riccardo si conferma il concorrente da record de La Ruota della Fortuna, il game show di Canale 5 condotto da Gerry Scotti. Nella puntata andata in onda ieri, lunedì 17 novembre, il campione è tornato alla ‘Ruota delle Meraviglie’ e ha indovinato al primo tentativo, con una sola risposta.  

Con il trionfo di ieri, Riccardo ha superato i 410 mila euro, diventando automaticamente il più grande campione di sempre. Dopo la vittoria, è stato raggiunto dalla fidanzata Giulia. “Abbiamo cambiato la vita di questi due ragazzi”, ha commentato Gerry Scotti. 

Riccardo Piancatelli è originario delle Marche. Ha 32 anni ed è un ingegnere ambientale di Recanati (Macerata). È diventato campione nella puntata del 14 novembre. Prima dell’ultima impresa aveva già accumulato oltre 180 mila euro e vinto una Panda. 

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium