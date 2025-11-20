Truffa telefonica del falso Cup: tante le segnalazioni arrivate da Moncalieri

Dopo i finti carabinieri, i falsi tecnici del gas o dell'acqua, ecco che la nuova frontiera delle truffe telefoniche porta ad un fantomatico Cup. Si tratta di telefonate o di sms che simulano comunicazioni provenienti dagli uffici del Centro Unico di Prenotazioni della Regione o da altre strutture sanitarie.

I precedenti dell'estate

Purtroppo è una storia che si ripete: durante l'estate si erano verificati episodi analoghi, con finte comunicazioni che richiamavano all'Asl. Si tratta sempre e comunque di truffatori che puntano a fare credere che si tratti di urgenze legate alla salute, con l'invito a chiamare numeri anomali — tra cui il 89342270 — con la promessa di fornire informazioni importanti. In realtà l'obiettivo è solo quello di ottenere dati sensibili o informazioni bancarie per estorcere denaro alle vittime.

Non fornire dati sensibili

Le forze dell'ordine fanno sapere che queste comunicazioni non hanno alcun collegamento con il sistema socio-sanitario regionale. L'invito è a prestare la massima attenzione: in un falso messaggio circolato in questi giorni, ad esempio, il cup viene definito "Centro Unico Primario", mentre la sigla indica in realtà il Centro Unico di Prenotazione della Regione Piemonte.

Il consiglio è di non ricontattare mai il numero indicato, tanto meno fornire password e iban bancari per il pagamento di ticket o simili: occorre invece rivolgersi alla Polizia Postale per denunciare l'accaduto.