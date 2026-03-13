L'ultima frontiera della truffa: i falsi tecnici dell'Asl. Segnalati episodi a Moncalieri e Beinasco

E' l'ultima frontiera delle truffe ai danni degli anziani. Dopo i finti carabinieri, i presunti tecnici di luce e gas piuttosto che gli emissari della banca, ecco i falsi tecnici dell'Asl.

Casi a Moncalieri e Beinasco

Sono stati segnalati alcuni casi, soprattutto a Moncalieri ma anche a Beinasco, di potenziali raggiri portati avanti da persone ben vestite, che vengono a suonare o a bussare alla porta, spacciandosi per emissari dell'Asl To5, che chiedono donazioni a favore dell'azienda sanitaria. In una paio di circostanze la loro presenza sarebbe stata notata anche nell'area antistante ai presidi medici della zona sud di Torino.

Di fronte al ricorrersi di segnalazioni di questo tipo, è stata la stessa Asl To5 a diffondere una nota per mettere tutti in guardia, sottolineando di "non aver autorizzato nessuno a svolgere tale incarico e con nessuna modalità". L'invito quindi è quello di non effettuare mai bonifici o fare pagamenti in contanti o a rendere noti dati sensibili.

L'Asl invita a fare attenzione

L'invito è quindi quello di diffidare di richieste di soldi "da persone che non si identificano chiaramente come appartenenti ad una specifica associazione. Le eventuali iniziative finalizzate alla raccolta fondi a favore dell’Asl To5, vengono comunicate solamente attraverso i canali istituzionali dell’azienda", spiega la nota.

L'invito, in casi del genere, è sempre quello di contattare le forze dell'ordine per denunciare questi tentativi. Carabinieri e Polizia locale intanto stanno indagando per fare luce sulla vicenda.