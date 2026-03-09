Grugliasco si prepara al gran finale del Carnevale 2026

Colori, musica, maschere e tanta allegria. Grugliasco saluta il Carnevale con la sfilata dei carri allegorici, in programma domenica 15 marzo alle ore 15. La partenza è prevista da via Leonardo Da Vinci, angolo via Francesco Cravero, per arrivare fino all’incrocio con via Nilde Iotti / via Luciano Borri. Alla sfilata parteciperanno dieci carri, provenienti da diversi Comuni delle province di Torino e di Cuneo, per un totale di oltre 1500 figuranti.

Come da tradizione, ad aprire il corteo saranno Monsù Ravanìn e la Bela Parpoijna accompagnate dal Corpo Musicale di Grugliasco. Nel corso del pomeriggio, le due maschere grugliaschesi saranno inoltre protagoniste della riconsegna al Sindaco delle chiavi della Città, come atto simbolico che chiude ufficialmente i festeggiamenti del Carnevale.

«La sfilata dei carri è il momento di chiusura degli appuntamenti grugliaschesi per celebrare il Carnevale - afferma l'assessore alla Cultura e alle Associazioni Anastasia Rita Guarna - Un appuntamento che coinvolge tutta la città con le sue maschere storiche e il Corpo Musicale, ma non solo. Saranno infatti presenti carri provenienti da diverse località delle province di Torino e Cuneo a dimostrazione del fatto che la sfilata grugliaschese attira pubblico anche al di là dei propri confini. Ci auguriamo che sia l'occasione per divertirsi e trascorrere una giornata in allegria nel rispetto della tradizione».

La sfilata dei carri "Carlevè d’ij Parpoijn" è organizzata dalla Società Le Serre per conto dell’Amministrazione comunale, in collaborazione con Pro Loco Grugliasco. Per consentire la realizzazione dell’evento, dalle ore 11 a fine manifestazione, l’asse stradale di via Leonardo da Vinci e relative intersezioni sarà completamente pedonalizzato e verrà istitutito un divieto di sosta e di parcheggio.

In caso di maltempo l’evento sarà annullato.