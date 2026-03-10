Giornata in ricordo delle vittime delle mafie, scende in campo anche Grugliasco

Ricco programma di iniziative in occasione della Giornata nazionale della memoria e dell'impegno in ricordo delle vittime delle mafie che ricorre il 21 marzo dal titolo “Fame di verità e giustizia – memoria, impegno, testimonianza”

Si comincia sabato 14 marzo alle 21 al teatro Perempruner in piazza Matteotti 39 con Viartisti Teatro che presenta: Dibattito su Giustizia, Legalità e Antimafia con la partecipazione di Francesca Rispoli, copresidente di Libera e un familiare di una delle vittime delle mafie: sarà un momento di confronto, riflessione e consapevolezza per costruire insieme una cultura volta alal ricerca della giustizia e della verità. L'ingresso è libero.

Sabato 21 marzo XXXI Giornata della memoria e dell'impegno è previsto un corteo con lo slogan “Fame di verità e giustizia” in ricordo delle vittime innocenti delle mafie: il corteo partirà da piazza Solferino a Torino con ritrovo alle 8,30/9 e partenza fissata per le 9,15/9,30 per arrivare in piazza Vittorio Veneto. Anche la Città di Grugliasco parteciperà al corteo al quale segurianno i seminari di approfondimento dalle 14,40 alle 17.

Domenica 22 marzo si torna a Grugliasco al Teatro Perempruner dove, alle 17, andrà in scena Emanuela Loi – La ragazza della scorta di Borsellino, un monologo a cura della Compagnia Eleonora Frida Mino – Associazione Bonaventura. Al termine dello spettacolo interverrà Andrea Zummo referente di Libera per la provincia di Torino.