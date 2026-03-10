Teatro Regio, Gea Garatti Ansini nuovo Maestro del Coro

Gea Garatti Ansini assume la guida del Coro del Teatro Regio, succedendo a Ulisse Trabacchin, che il Teatro desidera ringraziare per il percorso di crescita compiuto insieme agli artisti del Regio dal giugno 2023, in un periodo ricco di soddisfazioni alla luce dei premi Abbiati e delle sempre entusiastiche recensioni ricevute dal Coro del Regio. "Un ringraziamento particolare va inoltre al maestro Piero Monti, che ha accettato di prendersi cura della nostra compagine corale in produzioni liriche e sinfoniche molto diverse tra loro, da ultimo nel Macbeth verdiano diretto da Riccardo Muti".

A partire da oggi, martedì 10 marzo, il Maestro del Coro Garatti Ansini entra ufficialmente in carica ed è già al lavoro per preparare Dialoghi delle Carmelitane di Francis Poulenc, in scena dal 31 marzo, primo importante appuntamento in un capolavoro del Novecento al suo debutto a Torino.

Il benvenuto del Sovrintendente e Direttore Artistico

"Desidero esprimere la mia sincera gratitudine al maestro Trabacchin per l’impegno e la professionalità con cui ha guidato il nostro Coro – afferma Mathieu Jouvin, Sovrintendente del Teatro Regio. In questi anni l’insieme artistico è cresciuto moltissimo sotto la sua direzione, consolidando qualità, coesione e identità musicale. Accogliamo oggi Gea Garatti Ansini con grande fiducia: la sua esperienza e la sua sensibilità rappresentano un valore prezioso per il Teatro e per il futuro di questo straordinario gruppo".

Aggiunge Cristiano Sandri, Direttore artistico del Teatro Regio: "Gea Garatti Ansini è una musicista di grande esperienza nel repertorio operistico e sinfonico-corale, con una profonda conoscenza del lavoro teatrale e delle sue dinamiche. Sono certo che saprà valorizzare ulteriormente le qualità dei nostri artisti, accompagnandoli in un percorso di crescita in continuità con quanto costruito finora. Un sentito ringraziamento va anche al Maestro Piero Monti per la disponibilità e per il lavoro svolto alla guida del Coro nelle recenti produzioni, con esiti artistici di alto livello apprezzati unanimemente".

Una guida di solida esperienza internazionale

Direttrice di coro e pianista, Gea Garatti Ansini si è diplomata in pianoforte e in musica corale e direzione di coro presso il Conservatorio di Musica “Giovan Battista Martini” di Bologna, perfezionandosi al Conservatorio di Santa Cecilia in Roma e nel metodo Kodály presso l’Università di Esztergom in Ungheria. Nel corso di una carriera trentennale ha collaborato con alcune tra le principali Fondazioni lirico-sinfoniche italiane, tra cui il Teatro dell’Opera di Roma, il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Massimo “Vincenzo Bellini” di Catania e il Teatro di San Carlo di Napoli, di cui ha guidato il complesso vocale dal 2018. Ha diretto e preparato un vastissimo repertorio operistico e sinfonico, collaborando con direttori quali Riccardo Muti, Zubin Mehta, Antonio Pappano, Daniele Gatti, Michele Mariotti e Sir John Eliot Gardiner, e con registi come Franco Zeffirelli, Damiano Michieletto, Hugo de Ana e Mario Martone. Nel 2022 le è stato conferito il Premio Tina Anselmi per essersi distinta in una professione a vocazione prettamente maschile.