"Donne in Parlamento", la commedia di Aristofane in scena al Cecchi Point

Un gruppo di donne cerca di entrare nell’Assemblea per ottenere il controllo dello Stato. Forse un paio di baffi, delle bretelle, giacche e pantaloni bastano per spacciarsi per uomini e farsi ascoltare, ma una volta preso il potere, quali novità porteranno nel Paese? Il "buon governo" è davvero una questione di genere?

Con la nuova produzione targata Rolling Theatre, "Donne in Parlamento", in scena il 14 marzo al Cecchi Point, la compagnia teatrale Non Fate Caso a Noi propone una riscrittura contemporanea del capolavoro di Aristofane che lascia aperti, attualizza e ribadisce gli interrogativi posti dal commediografo greco: cosa può cambiare se il potere passa nelle mani delle donne? Saranno capaci di essere migliori dei loro colleghi uomini o anche in loro si concretizzerà la degenerazione del potere?

Una messa in scena che, fra satira, grottesco, canzoni rap e rimandi ai malcostumi e alle macchiette contemporanee ma senza tempo, getta una nuova luce su donne e politica. Risate e riflessioni in un’opera che parla al presente partendo da un classico intramontabile. Con uno sguardo che, alla fine, si apre però alla speranza.

"Il testo di Aristofane – spiega il regista, Flaminio Perez - è ambiguo: da una parte sembra iper progressista e molto a favore delle donne e di un cambiamento di potere, dall'altra, invece, tutto ciò viene ridicolizzato. Il motivo? Una critica al potere di per sé, che, una volta ottenuto, stravolge le persone e le cose".

L'evento fa parte della rassegna ‘Correlazioni spurie - 7 peccati teatrali", organizzata da Rolling Theatre APS in collaborazione con ArTeMuDa APS e Cecchi Point - Casa del Quartiere, dedicata quest’anno al tema del femminile in tutte le sue forme.

DONNE IN PARLAMENTO

tratto da Aristofane

Con Federica Astuto, Francesca Bosco, Paola Gullone, Sofia Moro, Valeria Napoli, Zeno Pagliaro, Flaminio Perez, Erika Petromilli

Regia e adattamento: Flaminio Perez

Sabato 14 marzo ore 20.30

Cecchi Point, via Antonio Cecchi 17, Torino

Info e prenotazioni: tinyurl.com/correlazioniinparlamento