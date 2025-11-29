Uncem, Vignale al congresso regionale: "Più di 100 milioni di fondi Fsc per lo sviluppo delle montagne piemontesi"

L’Assessore regionale ai Fondi di Sviluppo e Coesione e al Patrimonio Gian Luca Vignale è intervenuto quest’oggi al Congresso Regionale di Uncem. Alla platea di amministratori, della società civile e del mondo montano piemontese l’assessore ha illustrato l’impegno costante della Regione e, in particolare, del proprio assessorato a sostegno dei Comuni Montani che rappresentano il vero cuore e tesoro del Piemonte.



"Le politiche di coesione rappresentano uno strumento fondamentale per garantire sviluppo, competitività e qualità della vita nelle aree alpine e appenniniche del Piemonte. In questi anni abbiamo messo in campo un impegno straordinario affinché anche i territori più periferici potessero disporre di opportunità concrete di investimento e crescita.

L’utilizzo integrato dei fondi europei – dal FESR alla Strategia Nazionale per le Aree Interne, fino al Fondo di Sviluppo e Coesione – ha permesso per la prima volta di assicurare a tutti i Comuni montani piemontesi la certezza di un finanziamento, condizione essenziale per programmare interventi strutturali e di lungo periodo.

Attraverso il Fondo di Sviluppo e Coesione abbiamo stanziato oltre 100 milioni di euro, coinvolgendo più di 200 Comuni montani e finanziando 218 progetti. A questi si aggiungono oltre 45 milioni di euro di ricadute territoriali, generate grazie alle risorse della Regione, dei Comuni e dei soggetti terzi che hanno partecipato ai progetti. Un lavoro che ha visto protagoniste 37 Unioni Montane e 9 GAL, di cui 5 nel ruolo di capofila. A ciò si somma il Piano Neve da 50 milioni di euro, sostenuto con risorse FSC, che rafforza in modo decisivo la competitività delle nostre stazioni sciistiche e dell’economia montana".



Le ricadute territoriali generate dagli investimenti regionali si misurano non solo in termini economici, ma anche nel recupero e nella valorizzazione del patrimonio culturale e identitario del Piemonte. Penso, ad esempio, a interventi strategici come quelli su Sant’Antonino di Ranverso, sul Forte di Exilles e sulla Certosa di Montebenedetto: luoghi simbolo della nostra storia che, grazie a questi progetti, tornano a essere spazi di comunità e attrattori turistici.



"Il Piemonte continua a credere e investire nella montagna, non come area marginale, ma come uno dei motori del suo futuro. Grazie ai fondi europei, nazionali e regionali, i Comuni possono oggi contare su strumenti concreti per costruire sviluppo, servizi e nuove opportunità per chi vive e lavora in quota", dichiara Gian Luca Vignale, Assessore ai Fondi di Sviluppo e Coesione.