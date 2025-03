Si sgombera (e si chiude) il vecchio dehors diventato casa per senzatetto

E’ arrivata l’ora dello sgombero per i clochard che da tempo chiamano casa il dehors abbandonato di via Santa Giulia angolo piazza Montebello, nel quartiere Vanchiglia. Una storia iniziata mesi fa con la chiusura del locale all’angolo e trasformatasi in un boomerang per i residenti, alle prese con un’occupazione abusiva che fa rima con insicurezza e degrado.

“Ci sono due-tre materassi gettati per terra - racconta Salvatore, un cittadino molto attivo -. E poi passando sul marciapiede si sentono odori nauseabondi, è davvero una pessima cartolina per il nostro quartiere”. Solo pochi giorni fa è stata presentata, al Diritto di Tribuna, la petizione per chiedere soluzioni contro degrado e malamovida nel quartiere. Nel mirino la vendita di alcolici a basso costo e il controllo delle piazze da parte dei pusher, concentrati tra via Cesare Balbo e piazza Santa Giulia.

A placare gli animi ci pensa il presidente della Circoscrizione 7, Luca Deri. “In corso un intervento da parte della polizia municipale per allontanare i senzatetto e chiudere quel dehors”.