Il coraggio di sorridere oltre confine: l'eccellenza italiana dell'implantologia sbarca in Romania

A soli 38 anni, il Dottor Cosimo Caltabellotta, giovane medico dentista siciliano, incarna lo spirito imprenditoriale e la competenza medica italiana. Ha avuto il coraggio di fondare e dirigere da oltre un anno l'International Dental Clinic, una struttura all'avanguardia specializzata in implantologia, scegliendo la Romania come base operativa. Lo abbiamo incontrato per farci raccontare la sua scommessa vincente, che unisce l'alta professionalità italiana a costi notevolmente più contenuti.

Dottor Caltabellotta, lei è il fondatore e il direttore sanitario di International Dental Clinic. Una scelta coraggiosa quella di investire in Romania, mantenendo però un'impronta fortemente italiana. Ci parli del suo team

"Il team è la nostra vera forza. È composto prevalentemente da medici dentisti specializzati italiani, ai quali si affianca qualche collega rumeno di grande valore. Abbiamo voluto ricreare qui l'eccellenza e la professionalità che caratterizzano la sanità italiana, garantendo ai nostri pazienti standard di cura elevatissimi".

Di che cosa si occupa nello specifico la vostra clinica?

"Siamo focalizzati sull'implantologia e la protesi fissa. La nostra differenza sostanziale è l'avere un laboratorio odontotecnico interno che ci permette di essere incredibilmente rapidi. Riusciamo a fornire ai nostri pazienti i provvisori fissi entro sole 24 ore dall'intervento, e il lavoro definitivo in appena quattro giorni. Questo elimina i disagi dell'attesa e permette un recupero immediato del sorriso".

Cosa contraddistingue la International Dental Clinic nel panorama delle cliniche specializzate?

"Quello che ci contraddistingue è, senza dubbio, l'esperienza clinica del mio staff. Ho selezionato personalmente medici dentisti con un bagaglio professionale di almeno 15 anni nel campo. Questa esperienza pluriennale è la garanzia che offriamo ai nostri pazienti per un risultato non solo estetico, ma funzionale e duraturo. Inoltre, utilizziamo esclusivamente materiali 100% italiani".

Un sorriso nuovo è un viaggio. Qual è il primo passo per i pazienti interessati a raggiungervi in Romania?

"Il primo passo è il più semplice: fare due chiacchiere con noi! È fondamentale per comprendere appieno le esigenze del paziente e iniziare a pianificare in modo sereno il trasferimento e l’intervento".

Offerta esclusiva: viaggio e alloggio gratuiti per tutti i lavori a partire da 5000€, il biglietto aereo è completamente a carico della clinica. Viaggio e alloggio gratuiti anche per un eventuale accompagnatore.

Come si articola l'arrivo del paziente e l'intervento?

"Appena arrivato, il paziente, o al massimo il giorno successivo, può visitare la clinica e conoscere il dentista e lo staff di International Dental Clinic. Il nostro approccio è "Zero perdite di tempo". Dopo la consultazione e la discussione della procedura, procediamo subito con l'intervento. La tecnica del carico immediato ci consente di fornire impianti fissi in 24 ore, accorciando drasticamente i tempi di guarigione e permettendo al paziente di tornare a sorridere immediatamente".

Arriviamo al punto cruciale: qual è la reale convenienza di venire in Romania per la cura dei denti?

"La risposta è semplice: offriamo la professionalità e la qualità dei dentisti e dei materiali italiani, ma al prezzo della Romania. Questo ci permette di far risparmiare ai nostri pazienti fino al 70% rispetto agli stessi interventi eseguiti in Italia. L’International Dental Clinic è l'unica clinica dove non si deve scegliere tra qualità e risparmio, perché si ottengono entrambi."

Scopri Iași: un Sorriso e una vacanza culturale

“Scegliendo International Dental Clinic, non solo ritroverai il tuo sorriso, ma avrai anche l'opportunità unica di trasformare il tuo viaggio in un'esperienza turistica.

Iași, la città che ci ospita, è una capitale culturale rumena ricca di storia, facilmente raggiungibile dall'Italia. Potrai approfittare del tuo soggiorno per scoprire attrazioni come lo splendido Palazzo della Cultura, la maestosa Cattedrale Metropolitana o il suggestivo Parco Palas, unendo la cura della persona alla scoperta di un luogo affascinante”.

Contatti e Informazioni Utili

Non rinunciare alla qualità, ma smetti di pagare un prezzo eccessivo per il tuo sorriso.

Sito Web: Visita il sito per scoprire i dettagli e compilare il form per tutte le risposte che richiedi: https://internationaldentalclinic.it/

Contatto Rapido: Richiedi maggiori informazioni sul tuo nuovo impianto dentale.

Scrivi su Whatsapp e preparati a sorridere di nuovo!