Il Comune di Prarostino festeggia i suoi nuovi residenti

Far conoscere tra di loro i nuovi residenti, presentare le attività delle associazioni del paese e gli Amministratori comunali. Con questo spirito, oggi, domenica 7 dicembre, a Prarostino si è svolta la prima festa della municipalità organizzata dal Comune.

“Di solito le persone si conoscono nei centri abitati ma in un paese come il nostro, fatto di borgate e case sparse, l’integrazione è più difficile” riflette il sindaco, Luciano Nocera. Per questo motivo la sua Amministrazione comunale ha ideato la festa rivolta soprattutto ai nuovi residenti, alle famiglie dei nuovi nati e ai diciottenni a cui è stata consegnata la costituzione. “Si tratta della prima edizione della festa e abbiamo contattato le famiglie con una lettera. A partire dal prossimo anno le avvertiremo dell’appuntamento già nel momento in cui faranno le pratiche in Comune” annuncia Nocera.

La festa si è svolta al salone polivalente grazie al supporto del gruppo Alpini: “Abbiamo invitato anche tutte le altre associazioni del paese a portare del materiale informativo per presentare le loro attività”.

Sono 37 i nuovi residenti in paese, e 1 il nuovo nato a cui l’Amministrazione comunale donerà un ulivo: “A Prarostino c’è un flusso considerevole di residenti in arrivo ma anche in uscita. Capita infatti che chi si trasferisce ad abitare in un Comune montano come il nostro sottovaluti i disagi dell’inverno e che se ne vada dopo poco tempo – rivela il sindaco –. Feste come questa servono a rinforzare un senso di comunità che può incoraggiare la scelta di rimanere in paese”.