Angrogna, ripristinati i sentieri rovinati dalle nevicate

Per settimane gli escursionisti avevano provato a percorrerli, trovando lungo il cammino alberi crollati e tratti franati. Le nevicate di questo inverno hanno messo a dura prova i sentieri di Angrogna. Non erano più praticabili quello tra le Sonagliette e Fontana del Burro, e tra le località Giordan e Stalliat, dove domenica 1° marzo sono intervenuti i volontari del gruppo Aib e Protezione civile.

“Sia in Comune che alla Protezione civile, nelle settimane scorse, sono arrivate diverse segnalazioni di alberi caduti lungo quei due percorsi, per questo abbiamo deciso di intervenire” spiega la vicesindaco di Angrogna, Silvia Monnet.

Quello tra Sonagliette e Fontana del Burro è un sentiero molto frequentato dagli escursionisti: “Fa parte dell'itinerario Agostino Benedetto ed è tra quelli consigliati dal centro diurno Ciao di Torre Pellice perché adatto anche a chi ha difficoltà motorie – spiega Monnet –. Inoltre si collega a uno degli anelli cicloturistici di UpSlowTour”.

Domenica mattina i sette volontari della squadra Aib e Protezione civile hanno rimosso piante abbattute dalla neve e ceppaie: “Proprio dopo le Sonagliette, abbiamo dovuto ripristinare anche un tratto di sentiero che era franato – spiega il capogruppo Silvano Fenouil -. Con i tronchi recuperati dalla pulizia abbiamo rinforzato la base e poi l’abbiamo ricoperta con la terra”.