Il marciapiede cade a pezzi, i vigili lo transennano: "E' il quinto intervento in 7 anni"

Ancora un intervento della polizia municipale per garantire la messa in sicurezza del marciapiede di via Cena, davanti al civico 5, che da anni versa in condizioni precarie. Si tratta della quinta segnalazione negli ultimi sette anni, a testimonianza di un problema strutturale e di lunga data.
“Devo ringraziarli di cuore - spiega il consigliere pentastellato della Circoscrizione 6, Valter Cangelli - perché si sono adoperati per transennare l'area in oggetto, che cade letteralmente a pezzi da anni”.
Sul caso del quartiere Rebaudengo è intervenuta anche l'Atc spiegando come il tratto di marciapiede rappresenti un’area adiacente agli stabili di edilizia sociale gestiti dall’Agenzia, formalmente di proprietà di Atc ma adibita a uso comune, fruibile da tutta la cittadinanza. "Per questo motivo - precisano dall'Agenzia -, abbiamo già avviato un confronto con la Città di Torino per valutare modalità di cessione di tali spazi".
Nel caso specifico di via Cena, l’Agenzia ha proposto una concessione in comodato d’uso gratuito alla Circoscrizione 6, soluzione che permetterebbe di consolidare il ruolo di questi spazi come beni comuni, garantendone una gestione ottimale e duratura nel tempo.