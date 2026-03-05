Il banchetto del Coordinamento Donne Val Pellice parla di ‘diritti e rovesci’

Un messaggio sui diritti ancora negati alle donne è quello che il Coordinamento Donne Val Pellice vuole distribuire, insieme a un rametto di mimosa, in occasione dell’8 marzo. Parteciperanno con le loro creazioni l’I.C. G. Rodari, la Scuola Mauriziana e il Liceo Valdese di Torre Pellice.

“Tramite il gruppo Famiglie in Cammino, partita dalla Biblioteca e dal Comune di Torre per mettere in rete tutti i vari servizi che si occupano di piccolissimi, infanzia e adolescenti e a cui partecipano anche le scuole, era partita la proposta di fare qualcosa tutti insieme”, spiega Paola Gisola, membro del Coordinamento Donne Val Pellice, che si ritrova mensilmente per riflettere sulle tematiche di genere.

“In passato abbiamo già collaborato con il liceo valdese di Torre Pellice, invece con l’Istituto Rodari e la Scuola Mauriziana abbiamo iniziato in occasione della fiaccolata del 25 novembre dello scorso anno. In questo caso, partendo dal principio che l’8 marzo non è una festa, ma un momento di riflessione in cui si fa il punto della situazione sulla condizione femminile, abbiamo lanciato come concetto il ‘diritto e rovescio’ – spiega –. Ad esempio, il diritto all’istruzione non è garantito in tutti gli Stati del mondo per bambine e ragazze. Dovrebbe esserci, ma spesso non è completamente attuato, se non completamente negato”.

È stato quindi proposto alle scuole, grazie al patrocinio del Comune di Torre Pellice e alla collaborazione dell’assessorato alle Pari Opportunità, di riflettere e approfondire questa tematica: “Gli studenti erano liberi di pensare a come volevano elaborare questa riflessione, attraverso dei disegni, delle brevi frasi, dei collage, qualunque mezzo loro volessero usare per esprimersi.”

L’esposizione degli elaborati è prevista al banchetto che domani, venerdì 6 marzo, dalle 9 alle 12, il Coordinamento preparerà durante il mercato settimanale in via Arnaud 3/c. “Sappiamo che al liceo hanno studiato i vari diritti e le loro negazioni e hanno preparato una sorta di arazzo, che noi appenderemo al banchetto. L’idea è poi di lasciarlo nella Biblioteca Comunale di Torre per un po’ di tempo”, conclude Gisola.