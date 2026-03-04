Al via a Pinerolo ‘Io l’Otto Sempre’, un mese di cultura e formazione intorno alla Giornata Internazionale della Donna

Arte, tra mostre, libri, cinema e teatro, ma anche sport ed esperienza diretta per il programma di ‘Io l’Otto Sempre’, promosso dal Comune di Pinerolo, organizzato dall’Assessorato alle Pari Opportunità, dalla Commissione per i Diritti Civili e le Pari Opportunità e dalle associazioni del Tavolo Pari Opportunità. L’obiettivo è non limitare a un solo giorno l’impegno per i diritti, la parità e il contrasto a violenza e discriminazione.

La grafica dei manifesti e dei volantini del progetto è stata realizzata dalle studentesse e dagli studenti delle classi terze indirizzo multimediale e audiovisivo dell’Iis M. Buniva di Pinerolo.

“Ci abbiamo lavorato da gennaio fino a fine febbraio. Si parte dall’idea, l’analisi dell’argomento, in questo caso l’8 marzo, poi si passa alla ricerca di azione e approfondimento del tema, fino a stabilire idea, tecnica e colori – spiega Silvia Accordino, docente del laboratorio di video multimediale e referente dell’iniziativa –. Il colore è un canale di comunicazione. Se per il 25 novembre le tonalità erano scure, in questo caso si vuole omaggiare la donna e quindi le tonalità sono sicuramente più chiare: giallo come sfondo, arricchito con l’arancione che richiama la tonalità delle rose”. La tecnica utilizzata è stata quella del collage: “I ragazzi hanno deciso di utilizzare il ritratto della donna ‘smembrando’ la figura per poi arricchirla con le rose lungo il corpo. L’hanno realizzato all’interno del contesto classe e per la grafica la modella è una delle studentesse”.

Il primo appuntamento è per oggi mercoledì 4 marzo, alle 17,30. Nella Sala di Rappresentanza del Comune verrà inaugurata la mostra ‘Vietato morire: storia di ‘ordinaria’ resistenza’, a cura di Max Ferrero e Renata Busettini, promossa da SvoltaDonna. Sarà visitabile nel Palazzo Comunale, al primo piano, dal 4 al 29 marzo.

Domani, giovedì 5, al Cinema Ritz verrà proiettato il film ‘Shayda’ di Noora Niasari. L’ingresso costerà 6 euro e ci saranno due sessioni: alle 10 per le scuole e alle 21 per la cittadinanza. Alle 17,30, alla Biblioteca Alliaudi, si terrà l’inaugurazione dell’allestimento ‘La toga negata’, in collaborazione con Turismo Torino.

Sabato 7 alle 21 Stefania Auci presenterà il suo libro ‘L’alba dei leoni’ alla Biblioteca Alliaudi.

Domenica 8 alle 10 è previsto il Welcome Tour ‘Pinerolo al Femminile’, a cura di Turismo Torino. Alle 10,30 al via la camminata ‘8 for infinity’, con partenza e arrivo in piazza Volontari della Libertà, al costo di 8 euro con iscrizione a ‘Il Podio o il giorno stesso. Il ricavato sarà devoluto a IRCCS – Candiolo e all’associazione SvoltaDonna.

Nel pomeriggio più iniziative in programma. Dalle 15 alle 17 si terranno delle visite guidate alla Pinacoteca Civica di Palazzo Vittone, alle 16 il gruppo orchestrale G. Verdi di Osasco al Salone delle Feste del Circolo Sociale e alle 17 l’apertura della mostra ‘Il mio Viaggio Interiore’ di Ketty Bertolotto, a cura della Società Operaia di Mutuo Soccorso, presso la sede di via Silvio Pellico 19, con alle 18 l’intervento musicale a cura dell’Istituto Civico Musicale Corelli. La mostra è visitabile dall’8 al 13 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18.

Si proseguirà lunedì 9 marzo, alle 9,30, con lo spettacolo ‘Mia’ con Anna Giampiccoli, a cura dell’Associazione La Terra Galleggiante, per scuole secondarie di primo grado al Teatro del Lavoro. Lo spettacolo si ripeterà ogni giorno fino al 13 marzo e dal 16 al 20 marzo 2026, con ingresso a 5 euro.

Martedì 10, in mattinata, sono previsti i laboratori ‘Racconti senza etichette’ con classi della scuola primaria alla Società Operaia di Mutuo Soccorso, mentre alle 17 alla Biblioraga di corso Piave si terranno le letture animate ‘5 Voci di Storie, Storie di Voci’, a cura dei Teatrulla: un viaggio tra racconti inclusivi, personaggi coraggiosi e storie di diritti, per bambine e bambini dai 4 ai 10 anni.

Giovedì 12 alle 17,30 alla Biblioteca Alliaudi verrà presentato ‘Dizionario di Genere’ di Marzia Camarda. L’autrice parlerà di alcune forme meno note di violenza e dialogherà con Silvia Lorenzino.

Alle ore 20,30 al Cinema Ritz inizierà la proiezione del film ‘Onde di terra’ di Andrea Icardi, a cura di Fidapa. L’ingresso costerà 6 euro e sarà presente lo stesso regista.

Venerdì 13 dalle 18 alle 19,45 è prevista la prima lezione del laboratorio ‘Il mio silenzio non è consenso. Liber3 di dissentire!’ a cura di SolidArte Teatro dell’Oppresso, al Circolo sociale di via Podgora 22. Ls durata complessiva sarà di 10 lezioni, a cadenza settimanale. Alle 18 si terrà l’incontro esperienziale per riscoprire il proprio valore: “BASTA(RSI) L’illusione di non essere all’altezza’, condotto dalle psicologhe Duna Felici e Federica Ferrero, al salone delle feste del Circolo Sociale di via Duomo 1, con offerta libera a sostegno dei progetti dell’associazione ANLIB.

Sabato 14 alle 17 verrà presentato il libro ‘La verità sottile’ di Letizia Vaioli, romanzo d’amore e matematica, alla Sala del Forno della Società Operaia di Mutuo Soccorso; le letture dal testo saranno accompagnate dalla chitarra di Norma di Mauro e dal Flauto traverso di Marina Angelino. Alle 21 al Tempio Valdese inizierà il concerto per flauto e arpa, a cura di Unione femminile della Chiesa Valdese di Pinerolo e Associazione E. Serafino.

Alla Biblioteca Alliaudi, mercoledì 18 alle 17,30 si parlerà del libro ‘Storie di Lucette’, di Franca Rizzi Martini, mentre giovedì 19, alla stessa ora, si terrà l’esperienza immersiva tra i documenti di archivio di Lidia Poet e la sua epoca con la guida di Gianpiero Casagrande. Venerdì 20 verrà presentato ‘Mondine. Donne e lavoro in risaia. Storie delle mondariso’ di Bruna Bartolo, con la partecipazione del coro Giovanna Marini, a cura dell’associazione Viottoli.

Giovedì 26 alle 17,30, al Salone dei Cavalieri di viale Giolitti, è previsto l’incontro ‘Impariamo a difenderci: informazioni, tecniche e dimostrazione di difesa personale, accompagnate da letture, ad alta voce, a cura del Coordinamento Unitario Donne pensionate CGIL CISL e UIL di Pinerolo.

Il mese di iniziative si concluderà, sabato 28, dalle 11, con il Flash mob ‘Tessitura collettiva di un tappeto di pace’, a cura dell’associazione Donne contro ogni guerra, in piazza Alda Merini.