Zona 30 in corso Trieste e riqualificazione del parco di Lungo Po Abellonio: Moncalieri diventa più Green

Moncalieri conferma la sua vocazione Green e di città amica del verde con la conclusione di due interventi finanziati con i fondi del Pnrr pensati per migliorare la mobilità dolce e l'ambiente nell'ambito del progetto "residenza resilienza".

All'inaugurazione avvenuta ieri, venerdì 28 febbraio, con il sindaco Paolo Montagna, anche la consigliera metropolitana Sonia Cambursano delegata alla pianificazione strategica, che ha sottolineato: "È bello assistere alla realizzazione di progetti di qualificazione che dimostrano il buon uso delle risolse pubbliche".

La Zona 30 in corso Trieste

Gli interventi terminati sono la Zona 30 con la sistemazione dei marciapiedi in corso Trieste e la riqualificazione del Parco di Lungo Po Abellonio, un'area verde rinnovata per offrire agli abitanti uno spazio più bello, funzionale e accessibile. Nel primo caso la viabilità della zona è stata ripensata per favorire pedoni e ciclisti, ridurre l’impatto del traffico e migliorare la gestione delle acque piovane.

Con percorsi più sicuri per pedoni e ciclisti, la deimpermeabilizzazione dei parcheggi per favorire un migliore drenaggio del suolo, nuovi marciapiedi, attraversamenti pedonali rialzati e rampe di accesso e l'introduzione del limite di 30 chilometri orari.

Nuova area cani in Lungo Po Abellonio

Nel parco è stata creata un'area cani, che dopo una votazione lanciata su Facebook ha preso il nome di Marybel, sono stati installati nuovi arredi urbani, con panchine, tavoli e cestini. Inoltre, è stata migliorata l’area giochi per i più piccoli, con il rifacimento delle pavimentazioni e della recinzione.

Il centrodestra dice no alle strisce blu

Ma a Moncalieri ieri è stato anche il giorno in cui il centrodestra ha lanciato una raccolta firme per dire basta alle strisce blu nel centro storico. La minoranza, dopo aver dato battaglia in Consiglio comunale, ha portato in piazza i gazebo per contestare il parcheggio a pagamento. L'occasione è stato il mercato del venerdì in viale della Stazione, per lanciare una mobilitazione e avviare la raccolta firme.