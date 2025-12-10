Chieri, nuove telecamere al Parco San Silvestro e all’area Caselli

Il sistema di videosorveglianza della Città di Chieri si arricchisce di nuove telecamere al Parco San Silvestro e all’area Caselli. Lo annuncia l’assessore alla Sicurezza Biagio Fabrizio Carillo: «Prosegue l’implementazione del numero di telecamere controllate da remoto dalla Centrale Operativa del Comando di Polizia locale. Da qualche giorno sono attivi nuovi “occhi” al parco San Silvestro, che riprendono in particolare il parcheggio di via Andezeno e la zona giochi, e all’area Caselli. Si tratta di tecnologie all’avanguardia, che consentono di acquisire immagini nitide anche nelle ore notturne. La videosorveglianza non solo svolge una funzione di deterrenza e di contrasto dei reati come furti, rapine, truffe ed atti vandalici, ma riveste un supporto imprescindibile nella ricostruzione delle dinamiche dei fatti delittuosi. Un ulteriore passo in avanti nell’attuazione del nostro programma di sicurezza partecipata, che richiede complesse procedure tecniche ed autorizzative. Inoltre, è stata attivata l’istruttoria finalizzata all’installazione di due dispositivi in piazza Silvio Pellico, cosicché, una volta ottenuto il nulla osta dalla Soprintendenza, sarà possibile controllare da remoto l’intera piazza».