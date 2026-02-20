Inaugurato il nuovo cortile di Casa Ugi, spazio di gioco e sogni per i bambini

È stato inaugurato oggi il nuovo cortile di Casa Ugi, completamente riqualificato grazie a un progetto che ha saputo coniugare visione condivisa, progettazione sensibile e impegno concreto per il benessere dei bambini e delle famiglie ospitate. L’intervento è stato realizzato grazie al sostegno di Dimar Spa (supermercati Mercatò), che ha contribuito alla realizzazione dell’area gioco e socializzazione, e dei Sigari Granata, che hanno sostenuto il rifacimento della parte strutturale dell’opera. Un esempio virtuoso di collaborazione tra realtà del territorio unite da valori solidali.

Un laboratorio di movimento

Il progetto ha trasformato lo spazio esterno in un vero e proprio laboratorio di movimento, creatività e relazione, dove la frase “Vietato smettere di sognare” continua a vivere non solo come scritta su un muro, ma come promessa quotidiana tradotta in gioco e accoglienza. Il nuovo disegno dell’area è stato organizzato in zone funzionali distinte, capaci di rispondere alle esigenze ludiche, relazionali e ricreative degli utenti. La pavimentazione è stata completamente sostituita con una superficie in gomma colata antitrauma e lo spazio è stato suddiviso in due macro-aree: una zona dedicata all’accoglienza, alle attività creative e alla sosta, e una seconda area destinata al gioco e allo sport.

Nel cortile sono stati realizzati un mezzo campo per minibasket e calcetto, tracciato direttamente sulla nuova pavimentazione, e il gioco della “Settimana”, integrato nella superficie come richiamo ai giochi tradizionali. Il castelletto con scivolo esistente è stato restaurato e integrato con una nuova altalena doppia con seduta a rete, adatta anche a bambini con diverse abilità motorie, e con un gioco a molla a due posti. Panchine, fioriere e un gazebo riordinato completano l’area, mentre un nuovo arredo contenitivo funge da ricovero giochi.

Nuovo muro perimetrale

Rinnovato anche il muro perimetrale, ora parete creativa permanente con superfici riscrivibili per consentire ai bambini di esprimersi liberamente, lasciando segni, disegni e parole. Al centro, nel progetto, è rimasta la scritta “Vietato smettere di sognare”, motto condiviso da chi vive Casa UGI e ora cuore simbolico del nuovo spazio. Alla cerimonia di inaugurazione, con l’apposizione delle targhe dedicate ai sostenitori, erano presenti, tra gli altri, Enrico Pira, Presidente di UGI, il direttivo di UGI, tutti i referenti dei gruppi di volontari operanti nella Casa e Dario Riviera, Presidente dei "Sigari Granata" con una delegazione dell’Associazione.

“La riqualificazione del cortile di Casa UGI rappresenta molto più di un intervento strutturale: è un investimento concreto nella qualità della vita delle famiglie che accogliamo ogni giorno", ha dichiarato il presidente di Ugi, professor Enrico Pira. "Questo spazio offre ai bambini un luogo sicuro dove giocare e ritrovarsi, favorendo relazioni e momenti di serenità. Ringraziamo Dimar S.p.A. (Mercatò) e i Sigari Granata per aver scelto di essere al nostro fianco: qui continuiamo a credere che sia davvero vietato smettere di sognare”.

“Abbiamo scelto di sostenere la riqualificazione del cortile perché sentiamo la responsabilità di contribuire concretamente al benessere della comunità - ha dichiarato Simona Revello, presidente di Dimar Spa (supermercati Mercatò) -. Creare uno spazio sereno per i bambini e le loro famiglie è per noi un gesto di attenzione e vicinanza. Facciamo nostro il vostro messaggio, “vietato smettere di sognare”, con l’auspicio che questo nuovo spazio possa essere un luogo di gioco, speranza e piccoli grandi sorrisi ogni giorno”.

Dario Riviera, presidente dell’Associazione "Sigari Granata", ha dichiarato a nome di tutto il Consiglio Direttivo: “Il legame che unisce i Sigari Granata all’UGI è profondo e radicato. Il nostro sostegno alla riqualificazione del cortile testimonia come solidarietà e unione siano principi fondamentali da perseguire per il benessere dei bambini e delle loro famiglie. Proseguiremo con dedizione e passione nei nostri impegni, con l’obiettivo di coinvolgere un numero sempre maggiore di persone e tesserati. Invitiamo tutti a fare un passo in più: un contributo indispensabile per supportare UGI nella realizzazione di progetti concreti, e renderci tutti più orgogliosi di noi stessi, perché "fare del bene fa bene".