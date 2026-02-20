Meteo, in arrivo il primo fine settimana dal sapore primaverile

Primo fine settimana dal sapore primaverile. Da oggi finalmente si apre un periodo stabile più duraturo. Un'area di alta pressione si posizionerà sul Mediterraneo facendo aumentare le temperature ben oltre le medie del periodo soprattutto in montagna, con valori termici che in alcuni casi potranno essere anche da primavera avanzata. Il sole però non sarà sempre presente.

A Torino quindi avremo questa situazione.

Da oggi venerdì 20 a domenica 22 febbraio, il cielo si presenterà prevalentemente sereno o poco nuvoloso oggi e domani, un po' più nuvoloso per nubi alte domenica. Possibili nebbie notturne sulle pianure più orientali. Residue precipitazioni sulle Alpi di confine di Valle d'Aosta e alto Piemonte domani tra mattino e pomeriggio.

Temperature in deciso rialzo soprattutto nelle massime, con valori che oscilleranno tra 14 e 16 °C, mentre le minime rimarranno ancora un po' basse inizialmente per poi risalire da domenica e saranno comprese tra 3 e 5 °C.

Venti: oggi ancora qualche refolo settentrionale, in attenuazione dalla serata. Domani moderati o localmente forti venti di Foehn su Alpi, in attenuazione in serata. Su pianure venti assenti o deboli variabili. Si avvisa del marcato pericolo valanghe in questi giorni, sia per l'aumento termico che per il vento, soprattutto su aree alpine settentrionali.

Da lunedì 23 febbraio, tempo stabile anche se non sempre soleggiato, temperature miti e da inizio primavera. Nebbie o foschie dense di notte e primo mattino su pianure e coste.

Previsioni stagionali

