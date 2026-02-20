Valentino, tornano (temporaneamente) le strisce blu in viale Medaglie d’Oro

Su viale Medaglie d’Oro, nel parco del Valentino, da questa mattina sono attivi circa 90 stalli per la sosta a pagamento, già in uso prima dell’intervento di rinnovamento del viale nell’ambito della riqualificazione del Parco, che ha previsto la sostituzione dell’asfalto con una superficie drenante e la pedonalizzazione completa dell'area verde.

Il provvedimento ha carattere temporaneo ed è finalizzato a compensare la momentanea riduzione di posti auto nell’area interessata dai cantieri di riqualificazione del Parco del Valentino e del complesso di Torino Esposizioni. La misura resterà in vigore fino al completamento dei lavori e all’apertura del nuovo parcheggio interrato in corso di realizzazione nel Padiglione V, che avrà una capienza complessiva di 496 posti auto.

Gli stalli sono delimitati con vernice rimovibile; al termine dei lavori saranno eliminati e il viale tornerà completamente pedonale, come previsto dal progetto di riqualificazione del Parco del Valentino. Entro l'estate verranno inoltre attivati i varchi con telecamere per impedire l'accesso ai mezzi non autorizzati, estendendo così l'attuale ZTL.