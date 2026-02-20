 / Attualità

Attualità | 20 febbraio 2026, 12:38

Valentino, tornano (temporaneamente) le strisce blu in viale Medaglie d’Oro

Attivi 90 stalli a pagamento per compensare i cantieri. Poi il viale tornerà completamente pedonale

Immagine di repertorio

Immagine di repertorio

Su viale Medaglie d’Oro, nel parco del Valentino, da questa mattina sono attivi circa 90 stalli per la sosta a pagamento, già in uso prima dell’intervento di rinnovamento del viale nell’ambito della riqualificazione del Parco, che ha previsto la sostituzione dell’asfalto con una superficie drenante e la pedonalizzazione completa dell'area verde. 

Il provvedimento ha carattere temporaneo ed è finalizzato a compensare la momentanea riduzione di posti auto nell’area interessata dai cantieri di riqualificazione del Parco del Valentino e del complesso di Torino Esposizioni. La misura resterà in vigore fino al completamento dei lavori e all’apertura del nuovo parcheggio interrato in corso di realizzazione nel Padiglione V, che avrà una capienza complessiva di 496 posti auto.

Gli stalli sono delimitati con vernice rimovibile; al termine dei lavori saranno eliminati e il viale tornerà completamente pedonale, come previsto dal progetto di riqualificazione del Parco del Valentino. Entro l'estate verranno inoltre attivati i varchi con telecamere per impedire l'accesso ai mezzi non autorizzati, estendendo così l'attuale ZTL.

Comunicato stampa

