Referendum, a Moncalieri le ragioni del sì e del no a confronto

Manca poco più di un mese all'appuntamento con il Referendum sulla giustizia, che chiamerà gli italiani alle urne il 22 e 23 marzo prossimi. Nella giornata odierna, venerdì 20 febbraio, a Moncalieri è in programma un doppio appuntamento, due incontri per sviscerare le ragioni del Sì e del No alla riforma Nordio.

Al Polifunzionale le ragioni del sì

Si comincia alle ore 17, al centro Polifunzionale di via Santa Maria, con il convegno organizzato da Fratelli d’Italia per spiegare " Le ragioni per dire SÌ", come recita l'invito del convegno "Tra garanzie, responsabilità e separazione delle carriere. L'appuntamento sarà moderato da Cristiano Monticone, avvocato e consigliere comunale di Moncalieri per FdI. Intervengono Daniele Masia (sostituto procuratore), Mauro Anetrini (avvocato e presidente del Comitato per il Si di Torino) e Alberto Antonucci (avvocato). E' annunciata la presenza dei parlamentari di Fratelli d’Italia Augusta Montaruli e Fabrizio Comba.

Al Dravelli appuntamento col no

In serata, alle ore 21, in via Praciosa a casa Dravelli è invece in programma il primo appuntamento del neo costituito Comitato di Moncalieri per il No, che coinvolge Anpi, Circolo Arci Dravelli, Auser, Cgil e Spi. Saluta e introduce l'incontro Mimmo Sette, presidente circolo Dravelli, ne discutono Andrea Giorgis (senatore del Pd e professore di diritto all’Univer sità di Torino) e Daniele Mandarano (presidente Arci Torino). Modera la giornalista Daniela Giacometti.