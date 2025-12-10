Emergenza discariche in via Fossata, rifiuti ovunque nonostante la videosorveglianza

Ancora rifiuti abbandonati in Barriera di Milano. Questa mattina il tratto di via Fossata, tra piazza Ghirlandaio e corso Venezia, si presentava come una vera e propria discarica a cielo aperto, con sacchi, ingombranti e persino materiale edile accatastato lungo il marciapiede. Una situazione che ha reso del tutto impossibile il passaggio di pedoni e persone con disabilità.

A denunciare l’ennesimo episodio è la consigliera di Fratelli d’Italia della Circoscrizione 6, Verangela Marino, che ha diffuso immagini eloquenti della strada: “La situazione si commenta da sola. Nonostante la presenza di un impianto di videosorveglianza, continuano gli abbandoni indiscriminati”.

Secondo la consigliera, la quantità e la tipologia dei rifiuti fanno pensare a un trasporto effettuato con un veicolo e non a un semplice conferimento errato. Per questo la richiesta è quella di attivare gli uffici competenti per verificare le immagini delle telecamere posizionate a pochi metri dal punto critico, così da risalire ai responsabili.

“Questa situazione deve cessare quanto prima”, sottolinea Marino, chiedendo interventi strutturali contro gli abbandoni e maggiori controlli sul territorio.