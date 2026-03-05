 / Cronaca

Regio Parco, Atc interviene per ripulire le cantine di via Ghedini

Pedrini: "Abbiamo risposto alle lamentele dei residenti per restituire decoro al complesso"

Intervento straordinario da parte della Atc

Un intervento straordinario di pulizia e sgombero di masserizie dalle cantine è in corso da questa mattina nel complesso di edilizia sociale di via Ghedini 12, zona Regio Parco, a Torino. L’intervento, disposto dall’Agenzia Territoriale per la Casa del Piemonte Centrale, alla presenza della Polizia di Stato, ha permesso di portare via un’ingente quantità di rifiuti e materiali impropriamente abbandonati nelle cantine e nelle parti comuni di 5 scale del complesso.

Con l’intervento di oggi – dichiara il presidente di Atc, Maurizio Pedrini – rispondiamo alle legittime segnalazioni dei residenti per riportare decoro in un complesso che sconta, purtroppo, ancora la presenza di alcune occupazioni abusive. E’ solo di pochi giorni fa la notizia del furto di alcuni frontalini in rame dalle facciate, da poco riqualificate, dell’edificio. L’Agenzia continua, dunque, a sostenere la necessità di procedere a interventi volti a rispristinare pienamente la legalità nel quartiere, a tutela dei residenti”.

