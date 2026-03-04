Nel parco Sempione, tra spaccio e sgomberi, c'è una banda che suona e sogna di aprire una scuola di musica [VIDEO]

A fianco della Piscina Sempione, tra spaccio, risse e continui sgomberi, c'è chi cerca di cerca solo di suonare. Si tratta di un gruppo di residenti di Barriera di Milano, quasi tutti pensionati, che utilizza due prefabbricati all'interno del parco come "scuola di musica".

Tutto è nato dall'idea di Michele Romano, che suona il clarinetto da autodidatta. Il signore ha contattato altri musicisti, altri amici, e hanno iniziato a provare all'interno dei prefabbricati. Li hanno puliti e li mantengono, hanno iniziato ad insegnare ad altre persone interessate e adesso il sogno è di tenere una vera e propria scuola di musica, magari coinvolgendo dei giovani che possano portare avanti il loro progetto.

"La mattina vengo qui, faccio pulizia, poi arriva qualcun e iniziamo a suonare - ha raccontato il signor Michele alle telecamere di "Primo Piano", insieme ad amici e compagni di banda. - Se qualcuno vuole unirsi, dietro il cancello c'è il mio numero: mi chiama e può venire quando vuole".

A due passi da lì, l'ex piscina ormai da anni al centro di cronache poco piacevoli, come luogo di spaccio e ritrovi pericolosi. Qualcuno dei pensionati è tranquillo, altri meno. "Non ci preoccupiamo" dice uno, "C'è da preoccuparsi" dice un altro. "Ormai ci vedono più presenti, siamo qui tutte le mattine, e ci riconoscono come presenza, c'è una civile convivenza" racconta un ex poliziotto.

