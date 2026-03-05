Regio Parco, uova contro finestra e balcone in un complesso Atc



Uova lanciate contro una finestra e un balcone di un alloggio Atc in via Ghedini 12, nel quartiere Regio Parco. È quanto denunciato dai residenti del complesso e dalla capogruppo di Fratelli d’Italia in Circoscrizione 6, Verangela Marino, che parla di un episodio intimidatorio ai danni di un residente del complesso.

Secondo quanto riferito dalla consigliera, il gesto sarebbe avvenuto nei giorni scorsi e avrebbe preso di mira un inquilino che da tempo segnalava presunte criticità all’interno dello stabile. Le fotografie dell’accaduto sarebbero state trasmesse ai vertici dell’Agenzia territoriale per la casa.

Non è un mistero che di recente Atc, in collaborazione con la Polizia Locale e l’amministrazione comunale, abbia intensificato i controlli liberando molti stabili occupati da famiglie rom. L’ultimo lo scorso 9 febbraio. Portando gli inquilini, regolari, a segnalare eventuali via vai nei cortili o tentativi di occupazione.