Da X Factor, eroCaddeo torna a Torino per incontrare i fan a Le Gru

Venerdì 12 dicembre alle 17 meet & greet con eroCaddeo, tra i protagonisti più amati dell’edizione 2025 del celebre show Sky Original X Factor 2025.

Il cantante sarà ospite a Le Gru, vicino al corner Sky in Piazza Sud per incontrare il pubblico.



Reduce dalla finalissima di Piazza del Plebiscito a Napoli, dove si è classificato secondo, eroCaddeo arriva a Le Gru forte di un percorso che lo ha visto crescere settimana dopo settimana, conquistando una community sempre più vasta e affezionata.



Nella finale di X Factor 2025, nella cornice gremita di Piazza del Plebiscito a Napoli, eroCaddeo ha confermato la maturità artistica che lo ha accompagnato per tutta l’edizione. Ha aperto la serata con la manche “My Song”, scegliendo L’emozione non ha voce di Adriano Celentano: un’interpretazione intensa, accolta da un lungo applauso del pubblico e apprezzata dai giudici per la capacità di rendere personale un classico della musica italiana. Nella fase successiva, il “Best Of”, l’artista ha ripercorso il suo cammino portando in scena alcuni dei momenti più significativi dei Live, da …E penso a te di Lucio Battisti a Sere nere di Tiziano Ferro fino a La cura di Franco Battiato, confermando la sua forte coerenza interpretativa. La sua esibizione si è chiusa con l’inedito Punto, già tra i brani più ascoltati dell’edizione.



eroCaddeo – all’anagrafe Damiano Caddeo – è nato a Modena, è cresciuto in Sardegna e oggi vive a Torino, dove sta costruendo il suo percorso musicale. Entrato nel cast di X Factor 2025 nella squadra di Achille Lauro, ha trovato nel suo giudice un punto di riferimento artistico decisivo: settimana dopo settimana, Lauro ha valorizzato la sua identità vocale e la sua attitudine intimista, affidandogli assegnazioni sartoriali che hanno messo in luce profondità interpretativa, ricerca timbrica e una sensibilità capace di attraversare generi diversi senza perdere coerenza. Proprio questo lavoro congiunto ha trasformato eroCaddeo in una delle rivelazioni dell’edizione, portandolo fino alla finalissima. Nei Live Show di X Factor 2025, ogni giovedì su Sky e in streaming su NOW, eroCaddeo ha sorpreso con la sua capacità di rendere riconoscibile ogni pezzo, regalando performance cariche di emozione e autenticità.