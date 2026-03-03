 / Cultura e spettacoli

Cultura e spettacoli | 03 marzo 2026, 15:39

Donne nel cinema: la visita guidata in occasione dell'8 marzo

L'appuntamento questa domenica in Mole Antonelliana

In occasione dell’8 marzo, Festa della Donna, il Museo Nazionale del Cinema propone la visita guidata Donne nel cinema, un’occasione per conoscere alcune figure di donna che hanno fatto grande il mondo della settima arte, a cominciare dalla fondatrice del Museo Nazionale del Cinema Maria Adriana Prolo, per arrivare ad autrici, registe, attrici, costumiste che con il loro sguardo hanno influenzato il modo di fare cinema.

