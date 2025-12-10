Agenas: Humanitas Gradenigo e Humanitas Cellini tra gli ospedali di riferimento in Piemonte

Il Programma Nazionale Esiti (Pne) dell’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas), sviluppato su mandato del Ministero della Salute e presentato questa mattina a Roma, ha premiato anche Humanitas Gradenigo e Humanitas Cellini tra le 1.117 strutture ospedaliere valutate in Italia.

Secondo i 218 indicatori presi in considerazione utilizzando dati clinici, di emergenza-urgenza e di esito a breve e lungo termine, Humanitas Gradenigo ha ottenuto una valutazione di qualità molto alta e alta in 4 aree cliniche: Osteomuscolare e Chirurgia generale, e nell’area clinica del Cardiocircolatorio e Chirurgia oncologica.

Anche per Humanitas Cellini si attesta un ulteriore miglioramento rispetto alla passata edizione, avendo ottenuto una valutazione di qualità molto alta nell’area clinica osteomuscolare, confermandosi dunque tra i migliori ospedali del Piemonte per l’area ortopedica, e in particolare per la chirurgia protesica di anca e ginocchio.



