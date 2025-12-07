Un viandante nel ‘Presepe in Vetta’ alla Rocca di Cavour per abbracciare il tema dell’accoglienza

Un viandante disabile che chiede elemosina e un vasaio le novità di questa edizione del ‘Presepe in Vetta’, che verrà inaugurato domani, lunedì 8 dicembre, alle 14,30 sulla vetta della Rocca di Cavour, e si potrà visitare fino all’11 gennaio, tutti i giorni, dalle 10 alle 23.

“Quest’anno il Lions Club Barge Bagnolo Piemonte Cavour ha iscritto il nostro presepe a un concorso nazionale ‘Il presepe che accoglie’, indetto dal Lions nazionale – spiega Roberto Bruno, presidente di ‘Vivi La Rocca’, associazione organizzatrice dell’evento –. Abbiamo dunque inserito la figura di un viandante nero senza una gamba che va a chiedere un piatto di minestra per rispecchiare il tema dell’accoglienza. La statua è integrata nel punto dove c’era già il personaggio che noi chiamiamo simpaticamente ‘Gina la Cuoca’”. Altra figura introdotta è quella del vasaio, inserito in una postazione nuova con una capanna appena realizzata.

Si punta a un ampliamento progressivo: “Queste sono le novità del presepe dell’ottava edizione, ma abbiamo in mente di allargarci, con idee nuove, in vista della futura decima edizione. Tutte le statue in legno, ad altezza naturale, realizzate negli anni dall’artista cavourese Fabio Moriena, sono ormai più di 35”.

Dopo l’inaugurazione, alle 15,30, arriverà Babbo Natale per salutare i bambini, raccogliere le letterine e distribuire doni.

Alle 16, all’Abbazia di Santa Maria di via Saluzzo 72, ci sarà l’apertura dei presepi, a cui seguirà, anche qui, la visita di Babbo Natale. Saranno visitabili i sabati dalle 15 alle 18, le domeniche dalle 10 alle 18 dall’8 dicembre all’11 gennaio e nelle giornate 8 dicembre, 26 dicembre e 6 gennaio.

Il ‘Presepe in Vetta’ fa parte della rete ‘Un Po di Rocca’, condiviso da Cavour, Villafranca Piemonte e Garzigliana. Sempre l’8 dicembre, infatti, a Villafranca verranno aperte le visite ai presepi nel paese, mentre a Garzigliana nel pomeriggio si potrà ammirare il Presepio meccanico orientale al Santuario di Monte Bruno, aperto le domeniche e i festivi dalle 14,30 alle 18,30 dall’8 dicembre all’11 gennaio. Per le vie del Santuario, domenica 21 dicembre, ci sarà il Mercatino hobbistico di Natale dalle 9 alle 19.

Lo stesso giorno a Cavour, all’Abbazia di Santa Maria, alle 15,30 si terrà il Concerto di Natale a cura del Gruppo Orchestrale dell’associazione Musicale G. Verdi di Osasco.

Gli appuntamenti sulla vetta della Rocca continueranno nelle settimane successive. Giovedì 26 dicembre alle 14,30 partirà da piazza Sforzini la passeggiata accompagnata al Presepe e alle 16 ci sarà il Concerto di Natale con il Trio Maluel. Domenica 28 dicembre si ballerà sulle musiche della tradizione occitana di Manuel Lerda con l’animazione del gruppo ‘Danzatori di Bram’.

Domenica 4 gennaio, alle 14,30 la Befana distribuirà i doni e, dopo i gofri, alle 15,30 si terrà l’estrazione della lotteria dell’Epifania del Canile di Cavour. Alle 16 inizierà il Concerto dell’Epifania con Niccolò e Dario.

Martedì 6 gennaio, infine, alle 14,15 partirà da piazza Sforzini la passeggiata al Presepe accompagnati dai volontari di Vivi la Rocca, a cui seguirà, alle 15, la Santa Messa.

Per maggiori informazioni è possibile contattare il numero 371 3422832 o visitare la pagina Facebook ‘Vivi la Rocca’.