I vincitori del concorso nazionale Sotto18 OFF al 26° Sottodiciotto Film Festival

Il concorso nazionale Sotto18 OFF, sezione competitiva di Sotto18+ Film Festival riservata ai cortometraggi realizzati autonomamente in ambito extrascolastico dagli under 18, si conclude nella serata di oggi, sabato 13 dicembre 2025, con la premiazione dei film vincitori, che segue la proiezione dei cortometraggi finalisti (alle ore 18.30 al Cinema Massimo 3).

Visionati i nove film in gara, la giuria del Festival ‒ composta da Domenico Chiesa, insegnante, Lorenzo Denicolai, professore associato in Cinema, fotografia, radio, televisione e media digitali, Dipartimento Filosofia e Scienze dell'Educazione, Università degli Studi di Torino, e da Cristina Renda, esercente cinematografica ‒ ha assegnato il premio del Concorso nazionale Sotto18 OFF, consistente in attrezzatura tecnica e nella targa Città di Torino – Sotto18+ Film Festival, a Una romantica cena aliena con delitto realizzato dai ragazzi partecipanti al progetto “È tutto un cinema”, organizzato da WWF, Cooperativa Indaco e AIACE Valle d’Aosta (Aosta).

Questa la motivazione : Per aver dimostrato come il cinema e la narrazione prendano la forma dell’età delle ragazze e dei ragazzi che raccontano. Per la natura metacinematografica del cortometraggio che fa emergere momenti di svago e divertimento e al tempo stesso fornisce una conoscenza dell’ambito adulto e professionale.

La giuria ha, inoltre, attribuito una menzione speciale a: Holofaust realizzato da Stefano Lucchini, Giacomo Nones (Storo - TN) con la seguente motivazione : Per l’audacia della narrazione che raggiunge l’obiettivo prefissato, per il respiro cinematografico che rimanda a grandi maestri del passato sostenuto da un significativo lavoro di ricerca. Per la maturità di un giovane gruppo di autori che decide di confrontarsi con un tema complesso e lontano.

Il Premio DAMS , consistente nella targa Città di Torino – Sotto18+ Film Festival, è stato attribuito dalla giuria composta da Alessandro Natoli, Carlotta Negretti e Valeria Perrini, studenti CAM - Cinema, Arti della scena, Musica e Media, Università degli Studi di Torino, a: Il fantasma della scuola realizzato da Susanna Cobbe e Lisa Cobbe all'interno del laboratorio "CINE-filo", organizzato dal Centro giovanile "Vintola 18" (Bolzano).