8 marzo, tutte le donne entrano con tariffa ridotta a Palazzo Madama, Gam e Mao

La Fondazione Torino Musei celebra la Giornata Internazionale della Donna con una tariffa promozionale dedicata alle visitatrici di GAM, MAO e Palazzo Madama.

Domenica 8 marzo tutte le donne che sceglieranno di trascorrere qualche ora circondate dall’arte e dalla bellezza potranno usufruire della tariffa ridotta per visitare le collezioni permanenti dei tre musei e le esposizioni temporanee Notti. Cinque secoli di sogni, stelle e pleniluni, Linda Fregni Nagler. Anger Pleasure Fear, Elisabetta Di Maggio. Frangibile e Lothar Baumgarten. Culture Nature alla GAM, Chiharu Shiota: The Soul Trembles e Zanabazar. The Wisdom of the Steppes al MAO, MonumenTO, Torino Capitale, Vermeer. Donna in blu che legge una lettera e Il castello ritrovato a Palazzo Madama.

Un’ampia scelta per celebrare al meglio questa giornata, dedicando del tempo a sé stesse.

A completare l’offerta culturale, un ricco programma di visite guidate tematiche a cura di Coopculture: