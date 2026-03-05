Mika fa il pienone alle Ogr: “Posto bello, forse poco pratico, eppure siete quelli che cantano più forte”

“Questo posto è bello, ma poco pratico. Vi faccio quindi una promessa, sta sera facciamo la performance più libera e speciale che possiamo fare e vi vengo a trovare durante il concerto” così Mika dal palco delle Ogr Torino dove ieri sera ha registrato il sold out per il suo concerto, penultima tappa del suo tour europeo.

L’artista si è esibito su alcuni dei suoi brani più noti tra cui “Relax”, “Grace Kelly”, “We are Golden” e “Happy Ending” e i nuovi brani di "Hyperlove".

“Come mai con il pavimento più piatto che c’è siete quelli che cantano più forte? Scusate io sul palco ho la bocca della mia nonna” ha scherzato il cantante che a Torino è di casa da anni. “Venivo qua spesso d’estate. È una città bellissima”.

Dopo il tour in Europa, il suo Spinning Out tour proseguirà in Canada e negli Usa.