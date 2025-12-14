A Bobbio Pellice un’estate in crescita dopo anni di cali: sono aumentati gli incassi degli eco pass

Bobbio Pellice ha vissuto un’estate speciale, con un aumento del flusso dei turisti nelle località più note dell’alta Val Pellice. Questo è il fenomeno che confermano gli incassi da eco pass e da ticket per salire alla Conca del Pra: il loro importo complessivo infatti è cresciuto nel 2025 dopo anni caratterizzati da cali.

Un eco pass si paga nei mesi più turistici dell’estate per salire nella Comba Carbonieri e un altro per parcheggiare oltre il centro di Villanova. “Quello per Villanova ha fruttato 10.401 euro, i passaggi sono stati 3.467, circa mille in più rispetto al 2024. Sono aumentati di una cifra analoga anche i passaggi nella Comba dei Carbonieri, arrivati 3.476, e che ci hanno permesso di incassare 10.428 euro” dettaglia il sindaco di Bobbio Pellice, Mauro Vignola. Nel 2024 l’eco pass per Villanova aveva fruttato 7.242 euro, mentre quello per la Comba 7.107 euro.

I numeri sono cresciuti rispetto al 2024, nonostante il Comune abbia cominciato a incassare l’eco pass in ritardo rispetto al passato. E il ritardo è stato ancora più significativo per il ticket della Conca del Pra: “A causa della frana della scorsa primavera la strada è stata aperta in ritardo al traffico turistico e abbiamo quindi perso settimane di possibili incassi” spiega Vignola.

Sono stati infatti 1.054 gli automobilisti che hanno acquistato il ticket in Trattoria Villanova per salire in auto alla Conca del Pra e hanno fruttato al Comune 10.504 euro, mentre lo scorso anno gli incassi erano stati di 10.910 euro.

Il Comune di Bobbio Pellice dovrà investire i soldi nella manutenzione della viabilità nelle due località turistiche: “Non abbiamo ancora definito con precisione gli interventi che realizzeremo con queste risorse perché dobbiamo attendere l’esito di un bando per aggiungere dei guard rail nelle strade di montagna e dobbiamo capire che cosa potremo fare con i Piani di manutenzione ordinaria” spiega Vignola. Intanto nei mesi scorsi è terminata l’asfaltatura del parcheggio di Villanova finanziato con gli incassi del 2024, mentre l’altro intervento è ancora sospeso: “Il nuovo parcheggio che servirà a decongestionare il traffico della Comba Carbonieri sarà pronto per la primavera del 2026”.