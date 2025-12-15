Mercato Sabaudo: dall'idea all'esecuzione in 35 giorni

Un progetto che nasce in una giornata di novembre e che si materializza in 35 giorni, con una realizzazione che ha superato le aspettative.

È questa la storia del Mercato Sabaudo, l’iniziativa che ha visto la collaborazione tra Emporio Sabaudo, Wineppy , Morsi Magazine e il supporto operativo di Mercato Centrale Torino , per lanciare un nuovo format pensato per valorizzare le eccellenze enogastronomiche del Piemonte.

Un’impresa che, in appena 35 giorni, ha saputo trasformare un’idea in un evento concreto, coinvolgendo 30 aziende piemontesi e attirando oltre 800 visitatori.

L’idea: un mercato dedicato alle eccellenze piemontesi

Il seme del Mercato Sabaudo è stato piantato il 10 novembre 2023, durante l’evento “Svitati”, con l’obiettivo di anticipare l’iniziativa che avrebbe preso forma nel 2026.

L’idea era semplice: creare uno spazio dove le aziende piemontesi potessero vendere i loro prodotti direttamente al pubblico, in una location strategica come il Mercato Centrale di Torino.

Il format avrebbe puntato sulla qualità, sulla tradizione e sulla promozione delle produzioni locali, dando spazio tanto al mondo del vino quanto a quello degli spirits e del food.

Il lavoro di squadra: il coinvolgimento di partner e aziende locali

La realizzazione del progetto non sarebbe stata possibile senza la collaborazione tra i vari attori coinvolti.

Wineppy, startup specializzata nell’enoturismo e nella creazione di eventi dedicati al mondo del vino, ha gestito lo scouting delle aziende vinicole.

Dall’altro lato, Emporio Sabaudo, insieme a Morsi Magazine, si è occupata di selezionare le aziende del settore spirits e food.

Il lavoro di scouting ha coinvolto realtà consolidate, ma anche piccole e medie imprese locali, offrendo loro una visibilità concreta in un contesto altamente iconico come quello di Mercato Centrale e Porta Palazzo.

La preparazione e il supporto operativo di Mercato Centrale

Mercato Centrale Torino ha offerto il proprio supporto logistico e operativo per garantire il buon esito dell’iniziativa, fornendo non solo lo spazio fisico, ma anche la professionalità del team che ha curato l’allestimento e la gestione della venue.

Con la sua atmosfera unica e la sua attenzione al cibo di qualità, la location ha rappresentato il palcoscenico ideale per un evento che voleva celebrare la cultura gastronomica e vinicola piemontese.

Il team ha inoltre messo in campo un’importante azione di comunicazione digitale e fisica per garantire la visibilità dell’evento.

Sui canali social dei partner, sui media tradizionali e attraverso azioni di PR sul territorio torinese (collaborazione con Torino Oggi ), è stato possibile raggiungere un ampio pubblico, suscitando interesse e curiosità.

Il lancio della comunicazione e l’influencer marketing

La comunicazione dell’evento è stata una delle chiavi di successo del Mercato Sabaudo.

Un’efficace strategia di marketing ha visto il coinvolgimento di influencer torinesi, appartenenti alla startup Torino VIP della città, per amplificare la visibilità dell’iniziativa.

Grazie alla loro partecipazione, l’evento ha guadagnato attenzione sui social media, raggiungendo una base di follower più ampia e variegata.

La promozione è stata quindi pensata in modo integrato, combinando i canali digitali (siti web, social media, newsletter) con il marketing tradizionale.

Questo approccio ha garantito il coinvolgimento di un pubblico eterogeneo, attratto dalla varietà dei prodotti offerti e dalla possibilità di vivere un’esperienza diretta con i produttori.

Il giorno dell’evento: il Mercato Sabaudo prende vita

Il 14 dicembre 2023, dalle 9:00 alle 20:00, Spazio FARE di Mercato Centrale Torino ha ospitato il primo Mercato Sabaudo.

Con ingresso libero, l’evento ha visto la partecipazione di oltre 800 visitatori, che hanno avuto l’opportunità di scoprire e acquistare i prodotti di 30 aziende locali, tra cui cantine vinicole, produttori di spirits, artigiani del food e molto altro.

Il Mercato ha offerto anche un programma ricco di attività, con masterclass su vino e su prodotti No/Lo (senza alcol), che si sono svolte nell’aula didattica del Mercato Centrale.

Queste sessioni hanno permesso al pubblico di approfondire tematiche legate al consumo consapevole e alla qualità dei prodotti, in un ambiente informale e stimolante.

I risultati: vendite e networking per le aziende piemontesi

L’impatto dell’evento è stato immediato e positivo. Le 30 aziende coinvolte hanno registrato un volume di vendite che ha superato i 20.000 euro, un risultato significativo che dimostra il potenziale del mercato torinese e l’interesse crescente per i prodotti enogastronomici piemontesi.

Ma i numeri non si fermano qui: il Mercato Sabaudo ha rappresentato anche un’importante occasione di networking, permettendo alle aziende di entrare in contatto con un pubblico qualificato, ma anche con altri operatori del settore, aprendo nuove possibilità di collaborazione.

Conclusioni: il successo di un’idea che cresce in tempi rapidi

Il Mercato Sabaudo è la prova che un’idea ben strutturata, supportata da una solida rete di partner e da una strategia di comunicazione mirata, può trasformarsi in un evento di successo in tempi brevi.

La realizzazione del primo Mercato Sabaudo in appena 35 giorni non solo ha valorizzato le eccellenze del Piemonte, ma ha anche dimostrato come la sinergia tra startup, aziende locali e istituzioni possa generare valore concreto per il territorio.

Guardando al futuro, non c’è dubbio che questo evento rappresenti solo il primo passo di un progetto che, a partire dal 2026, sarà destinato a crescere e a consolidarsi come un appuntamento annuale di riferimento per la promozione del Piemonte e delle sue tradizioni gastronomiche.

Prossimo appuntamento l’8 marzo 2026, sempre a Spazio FARE di Mercato Centrale Torino.

Emporio Sabaudo è lo spazio fisico di Eat Piemonte, situato nel cuore del Mercato Centrale di Torino. Un temporary store dedicato alle eccellenze enogastronomiche piemontesi, aperto dal giovedì alla domenica, o su appuntamento. Scopri, assaggia, acquista: il meglio del Piemonte ti aspetta.





