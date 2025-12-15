 / Moncalieri

Moncalieri innova: inaugurato il sesto sportello digitale

Presso il Centro per l'Impiego, in corso Savona 10/D. Il vicesindaco Davide Guida: "Un'opportunità in più per tutti"

Moncalieri guarda al futuro, aprendosi alle nuove tecnologie. Nei giorni scorsi è stato inaugurato il sesto sportello digitale della città, presso il Centro per l'Impiego, in corso Savona 10/D

Tutti i martedì e giovedì

Il nuovo punto sarà aperto ogni martedì e giovedì dalle 9 alle 13 ed è contattabile al numero 011642238. Al taglio del nastro era presente il vicesindaco di Moncalieri Davide Guida, che ha ricordato come l'accelerazione alla transizione digitale sia arrivata durante il Covid: "Siamo stati quasi obbligati ad aumentarne il suo utilizzo, ma ci siamo subito accorti che ciò poteva diventare anche un ostacolo per chi era meno abituato a utilizzare gli strumenti digitali, con il rischio di rimanere escluso. A Moncalieri non poteva succedere, qui nessuno deve rimanere indietro, ma si va avanti insieme".

Moncalieri Digitale

Di qui la scelta di creare un nuovo servizio: Moncalieri Digitale. "Per dare supporto ai cittadini per fare lo Spid, per accedere ai bandi e ai servizi, per risolvere un problema, con operatori pronti ad ascoltare e a dare una mano", ha aggiunto Guida. "Quell’esperimento ha funzionato, siamo stati riconosciuti come modello a livello regionale e, arrivate le risorse europee del PNRR, abbiamo scelto di ampliare gli sportelli in città riuscendo a dare un sostegno a oltre 5.000 persone di tutte le età".

"Un risultato che ci ha permesso di ottenere un 'premio', ancora nuove risorse da investire - ha poi sottolineato il vicesindaco, spiegando così come si è arrivati all'apertura di un sesto punto di facilitazione digitale, scegliendo il Centro per l’Impiego: "Una scelta per rivolgerci anche a chi è in cerca di un lavoro, a chi percepisce la Naspi, affinché possa accedere alle piattaforme e agli strumenti previsti per trovare un’occupazione con maggiore facilità.

Investire sull’innovazione, non vuol dire solo introdurre nuove tecnologie ma vuol dire sostenere lo sviluppo, semplificare le pratiche e l’organizzazione della macchina comunale, garantire equità e trasparenza nell’accesso ai servizi per i cittadini. Ma abbiamo chiaro che la transizione digitale deve essere popolare e per tutti", ha concluso Davide Guida.

Per ulteriori info: moncalieri.digitale@comune.moncalieri.to.it 

