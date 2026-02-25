Collina di Moncalieri di nuovo nel mirino dei ladri: tre colpi in poche ore

La nascita del Gruppo del Controllo di Vicinato è stata utile per segnalare situazioni sospette o potenzialmente pericolose, ma a Moncalieri purtroppo si registrano nuovi episodi di furti e razzie nelle abitazioni, specie quelle della zona collinare al confine con Torino.

Tre colpi in poche ore lunedì sera

Nella serata di lunedì 23 febbraio hanno colpito tre volte nel giro di pochissime ore, prendendo di mira la zona tra strada Belmonte e strada Miravalle. Da lì infatti sono giunte le richieste di intervento ai carabinieri, a seguito di effrazioni e tentativi di colpi. Si è trattato, da quanto appreso, di autentici blitz, azioni durate una manciata di minuti: evidentemente i predoni avevano da tempo 'pianificato' le loro azioni, conoscendo gli orari in cui i proprietari sono fuori casa, anche solo per portare il figlio al basket o andare a recuperare l'auto dal meccanico.

A caccia di oro e denaro nei cassetti

Il dubbio è che abbiano qualche persona che li aiuta a conoscere bene abitudini e orari delle vittime, magari perché residente nella zona. sapendo di avere poco tempo a disposizione, puntano agli oggetti in oro o ad eventuali quantità di denaro che sanno di poter trovare nei cassetti. E visto che sono azioni molto rapide, è difficile che lascino tracce utili per risalire alla loro identità.

Lunedì sera, ad esempio, hanno tagliato i fili che alimentano i lampioncini esterni, in modo da poter agire nell'ombra, senza correre il rischio di essere riconosciuti. Un dettaglio che lascia supporre si tratti di una banda organizzata, che ha già colpito più volte e magari anche in altre zone della provincia di Torino.