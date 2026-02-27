 / Viabilità e trasporti

Viabilità e trasporti | 27 febbraio 2026, 14:16

Il calvario della Pinerolo-Chivasso in un incontro a None

Il Pd lancia un primo appuntamento per lavorare sul miglioramento del servizio

“È un primo appuntamento per confrontarci, ma poi vogliamo coinvolgere gli altri Comuni e portare la questione in Regione”. Il segretario del Pd di None, Davide Cairo, traccia la rotta del percorso che parte domani, sabato 28. Il circolo locale organizza un incontro sulla tratta ferroviaria Pinerolo-Chivasso da tempo al centro delle polemiche per i numerosi disservizi, per l’inaccessibilità delle sale d’aspetto e per la sporcizia dei treni.

Il ritrovo è alle 9,30 nel Teatro delle scuole medie Ada Gobetti (via Padre Angelico). Cairo introdurrà l’incontro, aperto al pubblico, dal titolo esemplificativo ‘Trasporto ferroviario. Soluzione sostenibile o calvario per gli utenti?’.

Interverranno Fulvio Bellora (Coordinamento pendolari Comis), la consigliera regionale Pd Monica Canalis, che da tempo segue la questione del treno, Stefania De Michelis (Comitato pendolari linea Pinerolo-Chivasso), Federico Ferrara del Pd piemontese e Jacopo Suppo, vicesindaco della Città metropolitana. Presenti anche alcuni sindaci della tratta o i loro rappresentanti: Leopoldo De Riso (Airasca), Loredana Brussino (None), Giampiero Tolardo (Nichelino) e Chiara Lamberto (Candiolo).

Marco Bertello

