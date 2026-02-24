Moncalieri, conto alla rovescia per l'apertura del nuovo McDonald's. Assunte 60 persone

Aprirà sabato 28 febbraio il nuovo ristorante McDonald’s a Moncalieri: si trova in corso Trieste 95. Si tratta del 34esimo McDonald’s in provincia di Torino ed ha portato a 60 nuove assunzioni: un team di lavoro che proviene dal Comune di Moncalieri e dall'area limitrofa di Torino Sud. La cerimonia di inaugurazione è fissata per le 17 del prossimo sabato - 28 febbraio - alla presenza del sindaco di Moncalieri, Paolo Montagna.

"Sono entusiasta di annunciare l'apertura di un nuovo ristorante McDonald’s proprio qui a Moncalieri", commenta Giacomo Coluccio, licenziatario McDonald’s. "Il mio obiettivo, insieme con tutto il mio team, è quello di offrire momenti unici di convivialità e il nostro pieno supporto al territorio locale, generando non solo occupazione, ma anche valore sociale. Sono sicuro che, con i nostri servizi e la nostra nuova offerta di ristorazione in questa parte della città, potremo diventare un punto di riferimento per tutta la comunità local".

Il nuovo McDonald’s conta un totale di 206 posti a sedere ed è dotato di sportelli digitali che permettono di ordinare in autonomia. Sarà presente anche un McCafé. Il ristorante ha inoltre una corsia McDrive grazie alla quale è possibile ordinare, pagare e ricevere il proprio ordine direttamente dalla propria auto.Il nuovo McDonald’s sarà aperto tutti i giorni dalle 7 alle 24. La corsia McDrive sarà disponibile da lunedì a giovedì dalle 7 alle 3, venerdì, sabato e domenica sarà invece aperta a tutte le ore. Nel locale sarà attivo anche il servizio McDelivery.