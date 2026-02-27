Moncalieri fa di nuovo i conti coi 'furbetti dei rifiuti': maxi abbandono in Borgo San Pietro

I cosiddetti 'furbetti dei rifiuti' tornano a colpire a Moncalieri. Nei giorni scorsi, nella zona di Borgo San Pietro, è stata scoperta una sorta di discarica a cielo aperto nelle vicinanze di corso Roma.

Divani, mobili e ogni genere di spazzatura

Per qualcuno dei residenti la colpa è anche del fatto che i bidoni che dovrebbero contenere i rifiuti vengono puliti solamente una volta alla settimana. Ma sarebbe sbagliato prendersela con il Covar (in consorzio incaricato della raccolta rifiuti, ndr). Perché si tratta di assoluta inciviltà quando vengono lasciati divani, materassi, mobili, cornici e ogni genere di spazzatura, come testimonia la foto che correda questo articolo.

"Mi vergogno per le persone, cittadini di questo paese, che sono così incivili da buttare tutto questo senza un minimo senso di colpa, fregandosene altamente degli altri", hanno dichiarato alcuni residenti della zona, esasperati. "Hanno buttato di tutto, senza lasciare nessun numero per il ritiro. Per raggiungere il parcheggio vicino, bisogna fare il percorso ad ostacoli".

Un pezzo di città trasformato in discarica

Un pezzo di Moncalieri trasformato in discarica. E, nonostante le fototrappole o i controlli della Polizia locale piuttosto che dei carabinieri, non è certo la prima volta che si registrano abbandoni di questo genere... "Come vivono queste persone in casa propria?", è la domanda che sorge spontanea.

Per non parlare dei padroni che portano a spasso i loro cani, lasciando a terra le cacche degli animali, senza usare un sacchetto per raccogliere. Quando basterebbe poco per evitare nuovi episodi di sporcizia e inciviltà.