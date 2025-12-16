 / Ultim'ora

Ultim'ora | 16 dicembre 2025, 09:49

Trojano (Sigo): "Al congresso per dialogare con istituzioni e società"

Trojano (Sigo): &quot;Al congresso per dialogare con istituzioni e società&quot;

(Adnkronos) - "Come società scientifiche siamo impegnate a creare ponti, non solo con la ricerca e con il mondo della scienza, ma anche con le istituzioni e con la società civile. Questo è un momento di grande confronto. In questo congresso, al di là della formazione e delle nuove realtà tecnologiche e farmaceutiche, abbiamo aperto un momento di comunicazione e di informazione sulla società". Così Vito Trojano, presidente nazionale Sigo - Società italiana di ostetricia e ginecologia, intervenendo al Congresso numero 100 della Federazione italiana di ginecologia e ostetricia, in corso a Bari e dedicato alla salute femminile.  

"Siamo una delle società scientifiche che hanno creato una serie di linee guida e di raccomandazioni per il nostro settore - sottolinea Trojano - che ci permettono di raggiungere l'obiettivo di poter dare ai nostri soci, e a chi si interessa di questo settore, delle linee di indirizzo, una serie di opportunità nell'ambito del mondo giurisprudenziale, quindi anche a livello istituzionale, di confronti e di riferimenti altamente autorevoli, sia nel campo clinico che sociale e organizzativo".  

 

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A NOVEMBRE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium